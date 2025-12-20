Internaţionalul spaniol Pedro Gonzalez Lopez "Pedri", accidentat la ischiogambieri, nu va evolua duminică în meciul cu formaţia Villarreal, capul de afiş al etapei a 17-a a campionatului de fotbal al Spaniei, informează AFP.

Pedri, marele absent din Villarreal - Barcelona

"Pedri nu va juca, este accidentat. Nu sunt fericit, dar asta face parte din fotbal, din păcate. Cred că va fi pregătit pentru derby-ul cu Espanyol (pe 3 ianuarie - n.r.). Are probleme la ischiogambieri şi nu vrem să ne asumăm riscuri", a declarat antrenorul Hansi Flick, sâmbătă, în cursul unei conferinţe de presă, citat de Agerpres.

"Trebuie să avem grijă de el, să ne asigurăm că se recuperează bine. Vom avea nevoie de el pentru meciurile următoare, împotriva lui Espanyol şi în Supercupa Spaniei (la începutul lunii ianuarie). Este un jucător foarte important pentru noi", a adăugat tehnicianul german.

Frenkie de Jong, înlocuitorul lui Hansi Flick în formula de start

Pedri, perturbat de leziuni musculare încă de la începutul carierei sale, urmează să fie înlocuit în primul unsprezece catalan de olandezul Frenkie de Jong, a confirmat Flick.

În finalul conferinţei de presă, antrenorul Barcelonei a criticat vehement absenţa brazilianului Raphinha din echipa ideală FIFA FIFPro World XI, dezvăluită la ceremonia de decernare a premiilor The Best.

"Acest FIFA FIFPro World XI este o glumă, într-adevăr. Nu pot să cred că Raphinha nu este inclus după sezonul pe care l-a avut, este incredibil. Este nedrept faţă de el, a meritat-o", a exclamat Hansi Flick.

Presa din Spania, critică pentru absența lui Raphinha din FIFA FIFPro World XI

Absenţa lui Raphinha, liderul ofensiv al Barcelonei, care a fost fundamental în tripla reuşită de catalani în sezonul trecut (La Liga, Copa del Rey şi Supercupa Spaniei), precum şi în parcursul din Liga Campionilor, unde echipa sa a ajuns până în semifinale, iar brazilianul a fost golgheterul competiţiei, a fost comentată pe larg în presa spaniolă şi pe reţelele de socializare, dar și într-una dintre opiniile Sport.ro din seria „Emoția anului 2025”.

Clubul catalan (locul 1, cu 43 de puncte) va încerca duminică pe terenul formaţiei Villarreal (locul 3, cu 35 de puncte) să-şi menţină avansul de patru puncte faţă de marea rivală Real Madrid (locul 2, 39 de puncte).

Acest meci, care trebuia iniţial să se joace la Miami, în Statele Unite, va avea loc acum pe Estadio de la Ceramica, deoarece La Liga a abandonat în cele din urmă acest proiect extrem de contestat în Spania.

