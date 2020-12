Mourinho nu se dezminte! Antrenorul portughez i-a cumparat UN PORC de Craciun lui Reguilon! :) Care este motivul

Fundasul stanga spaniol al lui Tottehnham a fost nevoit sa isi petreaca Craciunul singur, departe de familia sa aflata in Spania.

Fotbalistul de 24 de ani a dezvaluit ce surpriza i-a pregatit Jose Mourinho pentru a-l face sa se simta mai bine.

"As vrea sa il cunoasteti si voi asa cum il cunosc eu. As putea sa spun o mie de povesti grozave despre el.

De exemplu, in ziua de Craciun. El stie ca sunt singur aici. Am ajuns la antrenament pe 25 la ora 3 si am gasit o cutie la locul meu din vestiar. Am deschis-o si am gasit un porc rumenit, deja gatit.

Mi-a spus 'Stiu ca esti singur de Craciun si astfel nu trebuie sa gatesti si vei manca bine'.

Sunt mici lucruri de zi cu zi pe care oamenii nu le stiu. Pentru un fotbalist, este foarte important ca este atent la omul care esti in afara terenului", a dezvaluit Reguilon pentru AS.

