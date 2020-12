"Vrem sa ne batem la un loc de playoff!" Declaratia la care nu se astepta nimeni! Ce a spus Bogdan Andone la prezentarea OFICIALA la Voluntari 

Bogdan Andone (45 ani) este noul antrenor al lui Voluntari si a vorbit despre obiectivele pe care le are.

Fostul antrenor al Astrei Giurgiu a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui FC Voluntari. La conferinta de presa de prezentare s-a aflat si directorul general al clubului, Bogdan Balanescu.

Desi Balanescu a declarat ca obiectivul lui Andone este sa scape echipa de la retrogradare, antrenorul a fost mai indraznet in declaratii si a dezvaluit ca vrea ca echipa sa sa incheie anul pe loc de playoff.

"Vrem sa facem o echipa competitiva, sa incercam sa fim o echipa buna si sa incheiem cat mai sus in clasament. Cu putina nebunie, vrem sa ne batem la locul 6, loc de playoff. Asta imi doresc si sunt convins ca asta e dorinta si celor din conducere.

Este un contract pe un an si jumatate pe care vreau sa il ducem la bun sfarsit. In sezonul viitor vreau sa fim o echipa puternica, sa punem probleme oricarui adversar. Ma bucur ca am reusit sa vin aici cu staff-ul meu.

E clar ca mai avem nevoie de cativa jucatori sa ne intarim. Sunt bucuros de transferul lui Droppa. Mai suntem in discutii cu 3-4 jucatori. Antrenori secunzi vor fi Vasile Maftei si Octavian Chihaia", a declarat Bogdan Andone la conferinta.