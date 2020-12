St. Mirren - Rangers, LIVE TEXT de la 17:00 | Ianis Hagi, anuntat titular in ultimul meci al anului pentru Rangers! Deplasare dificila cu singura echipa care a invins-o in acest sezon

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre St. Mirren si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Rangers vrea sa incheie anul neinvinsa in campionatul din Scotia si spera la un rezultat bun in deplasarea cu singura echipa care au reusit sa ii invinga pe jucatorii lui Gerrard.

Cele doua echipe s-au intalnit in urma cu doua saptamani in sferturile de finala ale Cupei Ligii Scotiei, iar St. Mirren s-a impus cu 3-2 printr-un gol marcat in minutul doi de prelungiri. Ianis Hagi a fost trimis in teren in minutul 84 de Gerrard si a incasat un cartonas galben 5 minute mai tarziu.

Mijlocasul roman este anuntat titular la Rangers dupa ultimele ultimele meciuri, in care a avut prestatii extrem de bune. Mai mult decat atat, Ianis a fost cel care a inscris golul victoriei lui Rangers in ultima etapa.

Rangers este pe primul loc in campionat, cu 56 de puncte obtinute in 20 de meciuri jucate, la 16 puncte distanta de Celtic, care are insa are 3 meciuri in minus. Cele doua se intalnesc sambata, iar Rangers are sansa sa mareasca diferenta de puncte.