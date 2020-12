"Romanii maccaronari!" Mironica, dupa reactia fanilor la inscriea lui Maccarone in DDB: "Un italian obscur e adulat de dinamovistii care-l injura pe uriasul Cornel Dinu!"

Exista acest discurs generalizat ca ar fi o uriasa pierdere pentru fotbalul romanesc daca Dinamo ar falimenta.

Nu doar dinamovistii, dar si cei aflati la cluburi rivale spun raspicat acest adevar: fotbalul romanesc ar suferi o pierdere uriasa daca Dinamo ar falimenta, ar muri.

In aceasta atmosfera de solidarizare, de admiratie chiar pentru efortul fanilor dinamovisti de a salva echipa de la disparitie, revine in prim-plan un cult stupid, dezgustator pe care dinamovistii, cei cu mintea mai infierbantata, nu marea majoritate a dinamovistilor rationali, l-au dezvoltat fata de un italian care a marcat unul dintre cele mai dureroase goluri din istoria fotbalului romanesc. Pentru ca golul marcat de Maccarone pentru Middlesbrough in semifinala de Cupa UEFA din 2006 nu a fost inscris doar impotriva Stelei, a produs o drama pentru tot fotbalul romanesc. De 30 de ani nu am mai ajuns la un asemenea nivel in cupele europene si sunt pregatit sa pariez pe amaratii aia de 48 de euro aruncati de Maccaronar ca nu ne vom mai califica in veacul vecilor la acel nivel cand noi am ajuns sa avem niste cluburi care se taraie pe la periferia fotbalului european. Un succes imens al unei echipe din fotbalul nostru sarac este, de fapt, al tuturor. De aceea, marele simbol al istoriei lui Dinamo, Mircea Lucescu, a fost la finala Cupei Campionilor jucata de Steaua in ‘86. De aceea, stiu multi stelisti care au fost la semifinala Cupei Campionilor jucata de Dinamo in ‘84.

Am vazut niste imagini cu niste dinamovisti care scandau indelung in fata lui Maccarone numele acestui italian care in tara sa este un personaj banal. Maccarone parea stingherit, incurcat, nu prea intelegea totusi ce e cu acele manifestari de adulatie la adresa sa. Parea un explorator european ajuns in secolul 18 pe o insula din Pacific, privind incurcat la manifestarile de adulatie din partea tribului local care-l considera o divinitate extraterestra.

Am avut ocazia, placerea, privilegiul de a comenta meciuri internationale de-ale lui Dinamo. Am spart microfonul, televizorul relatand cu maxima placere golurile fabuloase ale lui Claudiu Niculescu marcate impotriva unor castigatoare ale trofeului Champions League, Marseille, Real Madrid... Eu n-am vazut astfel de dansuri tribale de adulatie ale dinamovistilor azi in fata lui Claudiu Niculescu. Asa cum nu vad la adresa unor giganti ai istoriei lui Dinamo precum Dudu Georgescu, Ion Marin, Cornel Talnar, Costel Orac, Ionel Augustin, Tete Moraru, Claudiu Vaiscovici, Danut Lupu, Ioan Ovidiu Sabau, Bogdan Stelea... Traim anomalia totala a unor vremuri in care un italian obscur este adulat de dinamovistii care-l injura pe uriasul Cornel Dinu, care i-au injurat pe fostii campioni dinamovisti Ionel Danciulescu, Dorinel Munteanu...

Am trait amaraciunea eliminarii lui Dinamo din semifinalele Cupei Campionilor, din semifinalele sau sferturile Cupei Cupelor. Mi s-ar fi parut incredibil de stupid, de penibil, de revoltator sa vad romani adulandu-i, mergand sa execute dansuri tribale in jurul unor Rush, Nillis sau Vialli, marcatori in esecurile suferite de Dinamo in acele momente de maxima anvergura a istoriei dinamoviste. Si cum ar fi, revenind in zilele astea, sa vezi romani adulandu-l pe Cortacero, transformandu-l intr-un idol pe spaniol pentru ca duce la groapa, cea de la cimitir, nu din Stefan cel Mare, un club romanesc urias cum este Dinamo?

Nu pot uita amaraciunea pe care am trait-o cand Mary Lou Retton i-a suflat medalia olimpica de aur la individual compus fantasticei Ecaterina Szabo. Cum ar fi fost sa o transformam pe americanca in idolul nostru, sa-i cantam numele la nesfarsit pentru ca a invins o romanca? Am fi avut toate motivele, doar Ecaterina e unguroaica, din aia de ii strigam noi din toti rarunchii nostri de maccaronari sa fie data afara din tara.

Am deschis ochii in fotbal cand Dudu Georgescu, Augustin, Orac marcau golurile fabuloase cu care Dinamo elimina din cupele europene marele Inter. Si am ajuns sa traiesc sa vad cum un italian obscur ii arunca un os de 48 de euro lui Dinamo si cainii dau din coada recunoscator, adulator.