Asta ar putea fi lovitura finalului de an in Liga 1! Dorit de Standard Liege, Mircea Rednic ar putea parasi Viitorul!

Mircea Rednic ar putea parasi Viitorul la nici o luna de cand a preluat echipa.

Antrenorul de 58 de ani s-ar putea intoarce in Belgia, acolo unde fosta sa echipa Standard Liege ar fi din nou interesata de serviciile sale, conform presei belgiene.

Jurnalistii de la walfoot.be informeaza ca oficialii lui Standard negociaza in acest moment cu senegalezul Mbaye Leye pentru a prelua banca tehnica a echipei aflate doar pe pozitia a 11-a in campionatul Belgiei.

Insa, intrucat negocierile dintre cele doua parti sunt destul de tensionate, oficialii fostei campioane a Belgiei iau in calcul si o varianta de rezerva.

Iar Mircea Rednic pare sa fie o alegere foarte buna pentru clubul din Liege. El are o experienta foarte bogata in campionatul belgian, unde a mai antrenat pe Gent, Mouscron si chiar pe Standard, echipa pentru care a si jucat in perioada 1991-1996.

Cand a antrenat pe Standard Liege, in sezonul 2012-2013, Rednic a reusit sa califice echipa in preliminariile UEFA Europa League, dupa ce a incheiat campionatul pe locul 4.

Mircea Rednic nu a ascuns niciodata ca isi doreste sa revina pe banca lui Standard. Intrebat de jurnalistii belgieni despre aceasta posibilitate, antrenorul a spus: "Mi-as indeplini un vis!".

Fostul international nu a reusit lucruri senzationale de cand a preluat Viitorul, ba din contra, reusind un singur egal in cele trei meciuri disputate.