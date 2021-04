"Nu l-am injurat pe arbitru, vorbeam singur, jur pe copiii mei!" | Fabio Fognini, hotarat sa dea ATP-ul in judecata dupa ce ar fi fost descalificat pe nedrept la Barcelona 

Fabio Fognini este convins ca a fost prejudiciat de ATP si ameninta ca va da organizatia in judecata, dupa descalificarea de la Barcelona.

Descalificarea lui Fabio Fognini din turneul ATP 500 de la Barcelona a fost nedreapta, sustine tenismenul italian, clasat pe locul 28 mondial. Potrivit UbiTennis, Fognini ameninta reprezentantii ATP ca va da organizatia in judecata si asteapta scuze din partea institutiei, in urma evenimentelor intamplate in Spania.

Vorbind cu reporterii dupa meci, Fognini a precizat ca decizia de a-l descalifica a fost inexplicabila si ca a fost pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a savarsit. "Nu l-am insultat pe arbitrul de linie in meciul cu Zapata Miralles. Am fost frustrat, nervos, dar vorbeam cu mine insumi; jur pe copiii mei, pe ce am eu mai drag in lumea asta. Am aproape 34 de ani, am jucat tenis profesionist de aproximativ 20 de ani, daca spun ca nu am insultat pe nimeni ar trebui sa ma creada!" a spus Fabio Fognini, noteaza website-ul italian.

Fognini a facut apel la hotararea ATP de a-l amenda cu 5000 de euro in urma incidentului de la Barcelona. "Nu banii si punctele ma intereseaza, ci faptul ca incidentul mi-a patat imaginea si ma face sa arat ca un ciocolatier in fata sponsorilor mei. Astept scuze pentru aceasta greseala enorma. Daca apelul meu e respins, voi pune totul in mainile avocatilor si voi cere ATP despagubiri in urma daunelor de imagine pe care le-am suferit. Am admis intotdeauna rahaturile pe care le-am facut, dar de aceasta data ma voi duce drept la tinta," a adaugat sotul Flaviei Pennetta, alaturi de care are doi copii, un baiat pe nume Federico si o fetita, Mimmi.

Oficialii ATP nu au comentat inca situatia si nu au oferit o replica oficiala jucatorului nascut la Sanremo.

Ce s-a intamplat, mai exact?



Fabio Fognini a fost descalificat din turneul ATP 500 de la Barcelona din cauza comportamentului nesportiv afisat in meciul cu Z. Miralles. Italianul a fost descalificat din turneul ATP 500 de la Barcelona, dupa ce a injurat un arbitru de tusa. Incidentul a avut loc la scorul de 0-6, 4-4 in cadrul meciului din turul secund, disputat impotriva spaniolului Bernabe Zapata Miralles (147 ATP), noteaza spaniolii de la Punto de break.

In setul secund, Fognini a revenit de la 0-3 la 4-3, dar spaniolul a reusit rebreak-ul, lucru care a contribuit la cresterea starii de nervozitate afisate de Fabio Fognini, vizibil aflat intr-o stare neprielnica jocului de tenis, miscandu-se cu dificultate pe teren, intr-un meci desfasurat, util de mentionat, in conditii grele de joc, dominate de ploaie si de un vant puternic care a suflat in aceasta dupa-amiaza la Barcelona.

Conform unor surse neoficiale, Fognini ar fi afirmat ca s-ar fi saturat de tusier, dupa ce acesta i-a sesizat o greseala de picior. "In p**da ma-tii!" ar fi fost mesajul transmis de Fognini, auzit si penalizat de arbitrul de scaun. Fognini a devenit, asadar, al zecelea jucator descalificat dintr-un turneu ATP din 2000 incoace.

Fabio Fognini got defaulted down 0-6, 4-4 in his match just now at ATP Barcelona and the cameras director failed to show any of what caused it and barely any of conversation was audible. He was defaulted for unsportsmanlike conduct, per the chair umpire announcement. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 21, 2021