Laporta, mesaj DIRECT pentru Messi pe Camp Nou: "Stii ca nu poti face asta, Leo!" Ce i-a spus starului Barcelonei in momentul in care a fost numit OFICIAL presedinte

Ceremonia prin care Laporta a fost numit in functia de presedinte s-a tinut pe Camp Nou, acolo unde au fost prezenti antrenorii primelor echipe de la Barcelona, inclusiv Ronald Koeman, dar si capitanii acestora.

Leo Messi nu a lipsit de la ceremonie, iar Joan Laporta a profitat pentru a face inca o miscare importanta in incercarea de a-l convinge sa ramana la Barcelona, si a ales sa i se adreseze direct in timpul discursului sau.

"Am ajuns aici pentru a lua decizii, precum cea de a-l convinge pe Leo sa ramana, profitand de faptul ca se afla aici. El stie deja asta.

Stii cat de mult tin la tine si vom face tot posibilul ca sa continui aici. Stii ca nu poti pleca, Leo. Daca am avea tribunele plin, nu ai pleca, cu siguranta, pana si cu asta ne face probleme pandemia.

Orice decizi, va fi bine, insa vom incerca sa te convingem. Imi cer scuze ca deschid subiectul, insa stii cat de drag imi este de tine", a spus Laporta, iar camerele de pe Camp Nou l-au surprins pe Messi zambind.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

