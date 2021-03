"Nu prea l-am vazut azi, cred ca nu prea are chef in liga a 3-a! Sa stea unde cred astia ca ii e locul!" "Messi" Popescu, ironizat de capitanul Stelei dupa derby!

Octavian Popescu a intrat tare la capitanul Stelei, Vali Barbulescu, in repriza a doua a meciului din Ghencea.

Barbulescu nu l-a menajat pe pustiul de la care Becali viseaza la zeci de milioane de euro in momentul transferului. Capitanul Stelei crede ca echipa sa ar fi trebuit sa se impuna in fata rivalei. Barbulescu a avut si un gol anulat in prima repriza. Spune ca n-a facut nimic neregulamentar si crede ca Steaua ar fi trebuit sa primeasca penalty daca arbitrul a decis sa nu valideze golul!

"Am pierdut doua puncte astazi, am avut ocaziile mai clare. FCSB a avut o echipa buna, cu multi fotbalisti de Liga 1. Unii alearga dupa doi iepuri si s-ar putea sa nu prinda niciunul.

Fotbalistii tineri au niste figuri... Au o aroganta pe care n-o inteleg. E treaba lui. Am discutat si in privat, i-am zis sa creasca bine, ca asta e cel mai important lucru. Nu prea l-am vazut azi, cred ca nu prea are chef de liga a 3-a. Sa stea acolo unde e locul lor sau unde cred astia ca e locul lor.

La faza golului anulat, am lovit mingea, adversarul mi-a dat in picior. Daca n-a dat golul, trebuia dat penalty. Nici nu prea am protestat la faza aia, sa se pronunte specialistii.

Degeaba castigam azi cu 3-0, cu 4-0, daca ne bat la baraj. Am jucat pentru suporteri. Au fost nervi pe final. Asa sunt derby-urile. Noi suntem focuati pe ce avem de facut", a spus Barbulescu.

Golul anulat Stelei in prima repriza: