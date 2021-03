"Parca joaca in 12 oameni cand e Messi pe teren!" Declaratia INCREDIBILA a unui jucator de la Huesca dupa infrangerea in fata Barcelonei

Barcelona a invins-o cu 4-1 pe Huesca in etapa a 27-a din La Liga.

Doua dintre goluri i-au apartinut lui Messi, care a reusit si un assist in repriza secunda, la golul lui Mingueza.

Marcatorul celor de la Huesca in poarta lui Ter Stegen, Rafa Mir, a declarat dupa meci ca ii este foarte greu sa joace impotriva Barcelonei atunci cand Messi este pe teren.

"Barcelona are un numar 10 in fata caruia nu poti face nimic. Parca ar mai avea inca un jucator pe teren, ce pot sa spun mai mult...", a fost mesajul lui Mir.

Rafa Mir a trecut pe la academia Barcelonei, iar in meciul de luni seara a transformat o lovitura de la 11 metri dupa un incident in care a fost implicat goalkeeper-ul catalanilor.

In urma victoriei in fata celor de la Huesca, Barcelona este pe locul 2 in clasamentul din La Liga, la 4 puncte de liderul Atletico Madrid. In urmatoarea etapa din campionat, catalanii vor juca duminica, de la ora 22:00, pe terenul celor de la Real Sociedad.