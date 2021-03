EXCLUSIV | E "Messi" CURAT! :) Octavian Popescu, gol fenomenal la 10 ani! Cum a putut sa marcheze pustiul pe care Becali vrea azi 100 de milioane de euro

Octavian Popescu (18 ani) e unul dintre cele mai bune produse ale fotbalului din Romania in ultimii ani!

Mijlocasul ofensiv al FCSB le-a arata colegilor ca e special inca de cand s-a apucat de fotbal. www.sport.ro a intrat in posesia unui clip filmat intr-un meci de copii, in urma cu 8 ani. Popescu avea doar 10 ani si reusea sa marcheze un gol dupa o executie fantastica!

Chiar daca l-a trimis la echipa a doua pentru jocul cu Steaua, din liga a 3-a, Gigi Becali are incredere maxima in Popescu. Varul lui Gigi, agentul Ioan Becali, spune ca e in contact cu City si Juventus pentru fotbalistul de la FCSB!