L-a facut praf dupa esecul in fata Barcelonei! "E o fantezie ca e jucator de talie mondiala" Fotbalistul care nu-si merita banii la Real Madrid

Un jucator al Realului a fost pus la zid dupa esecul urias in fata Barcelonei.

Real Madrid nu a reusit sa impresioneze in niciun fel in El Clasico de duminica de pe Camp Nou. Echipa antrenata inca de Julen Lopetegui a pierdut cu 1-5 duelul cu cea mai mare adversara din campionatul intern.

Dupa acest esec lamentabil, Jorge Veldano, fost jucator al Realului, l-a pus la zid pe Gareth Bale.

Galezul este considerat un star al echipei din Madrid, mai ales dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus din aceasta vara. Totusi, Bale nu a reusit sa impresioneze deloc in acest inceput de sezon.

"Pretul pe care Real Madrid l-a platut pentur Bale a creat aceasta fantezie ca e un jucator de talie mondiala, dar in acesti 5 ani nu a lasat deloc impresia ca s-a ridicat la nivelul sumei platite in schimbul sau. In fiecare an a reusit sa marcheze golul sezonului si dupa aia noi a trebuit sa-l aplaudam o stagiune intreaga pentru acea reusita", a spus Valdano.

Real Madrid a platit 100 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Gareth Bale de la Tottenham in 2013.

"Bale era responsabil sa-l urmareasca pe Alba, dar concentrarea lui a durat 7 minute. Apoi s-a terminat si l-a lasat singur pe Alba. La inceput, jucatorii respecta sarcinile care li se traseaza si totul e bine. Apoi, adevarata lor natura iese la suprafata. Asa s-a intamplat si in cazul lui Bale. Crede ca poate sa faca ce vrea pe teren si acest lucru e inmpotriva intereselor echipei. Trebuie sa fie analizat atent acest aspect", a comentat Valdano evolutia lui Bale in El Clasico.