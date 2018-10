Barcelona 5-1 Real Madrid | "E o mare lovitura. Puteam sa egalam, puteam sa si castigam!" Reactia lui Lopetegui dupa DEZASTRUL cu Barca

Julen Lopetegui are probleme mari la Real dupa cea mai dura infrangere a sezonului.

Madridul a pierdut cu 5-1 in fata marii rivale. Lopetegui spune ca ratarile din startul reprizei secunde au privat-o pe Real de un rezultat bun pe Camp Nou.

"Sunt trist. E o mare lovitura. Am avut timp in repriza secunda sa intoarcem meciul, am avut ocazii clare sa egalam si sa castigam, dar nu s-a putut. In prima repriza, Barcelona a fost mai buna, chiar daca nu si-au creat prea multe sanse", a spus Lopetegui.

Doar 5 antrenori in toata istoria lui Real Madrid au pierdut 6 din primele lor 14 partide ca antrenori ai clubului. Ultimul dintre ei: Luis Molowny, in 1974!