BARCELONA - REAL MADRID | Cristiano Ronaldo a prefatat El Clasico! Declaratia portughezului inainte de Barca - Real: "Asta sper sa se intample!"

Cristiano Ronaldo va urmari El Clasico de la Torino.

"Am tot respectul pentru Barcelona, insa Real Madrid se afla in inima mea", a declarat Cristiano pentru AS.

Dintre milioanele de fani care vor urmari confruntarea dintre Barcelona si Real din fata televizoarelor va face parte si starul portughez Cristiano Ronaldo.

Fotbalistul de la Juventus a raspuns intrebarilor jurnalistilor de la AS inainte de partida de pe Camp Nou, care incepe la ora 17:15, ora Romaniei.

Portughezul a dat si un pronostic pentru El Clasico.

"Am tot respectul pentru Barcelona, insa Real Madrid se afla in inima mea. Din acest motiv sper ca echipa din Madrid va fi cea fericita dupa meciul de azi", a spus Ronaldo.

Cristiano este al doilea cel mai bun marcator din istoria El Clasico, impartind acest loc cu Alfredo Di Stefano. Portughezul a marcat 12 din 18 goluri inscrise in poarta Barcelonei pe Camp Nou.