Transfer de ULTIMA ORA pentru Real Madrid! Ce MAGICIAN vine sa contribuie la resuscitarea campioanei Europei

Real Madrid a mai transferat un sud-american de perspectiva.

Real Madrid l-a transferat pe mijlocasul Exequiel Palacios de la River Plate pentri 23 de milioane de euro, anunta TyC Sports din Argentina.

Jucatorul dorit atat de Barcelona cat si Atletico Madrid va semna contractul in luna ianuarie, dar va ramane in Argentina pana la finalul sezonului, in luna august. El va semna pe 5 ani cu Real Madrid.

Palacios a jucat 27 de meciuri in Superliga din Argentina pentru River si 9 partide in Copa Libertadores. El a debutat la 16 ani in fotbalul mare si a fost convocat deja la nationala Argentinei.