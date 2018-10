Ce spunea Antonio Conte in 2013, pe cand era la Juve, despre Real Madrid. Astazi, italianul ar putea fi numit de Florentino Perez pe Bernabeu

Florentino Perez negociaza cu Antonio Conte numirea in locul lui Julen Lopetegui.

Real Madrid a pierdut cu 1-5 derbyul contra Barcelonei, iar presa spaniola scrie ca Lopetegui este un "mort viu". Fostul selectioner al nationalei Spaniei va fi demis de la carma echipei de pe Bernabeu.

Florentino Perez negociaza deja cu un alt antrenor. Antonio Conte este favorit la numirea pe Santiago Bernabeu.

Fost campion al Italiei cu Juventus si al Angliei cu Chelsea, Conte este chemat sa o readuca pe Real Madrid pe linia de plutire, dupa un inceput dezastruos de sezon.

In urma cu cinci ani, Conte spunea ca "Real Madrid reprezinta maximul care poate fi atins in fotbal".

"Real Madrid este un club care are tot ce trebuie pentru a castiga. In fiecare an ei vor sa castige si stiu exact cand sa dea totul pentru a-si atinge obiectivele", spunea Conte inaintea unui meci cu Real.