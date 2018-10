Rasturnare de situatie la Real Madrid! Conte nu mai vine! Cine preia echipa dupa demiterea lui Lopetegui

Florentino Perez a decis sa-l schimbe pe Julen Lopetegui dupa umilinta din El Clasico.

Venirea lui Antonio Conte la Real Madrid nu mai este atat de sigura, anunta cotidianul Marca. Negocierile dintre cele doua tabere sunt mai complicate decat parea la inceput, iar venirea italianului nu mai este atat de sigura. Numele lui Santiago Solari si Roberto Martinez au revenit iar in carti, mai scrie cel mai citit ziar de sport din Spania.

In aceasta seara se decide soarta lui Lopetegui in consiliul de administratie al clubului, iar Solari va fi numit antrenor interimar, a aflat Marca. Numele noului antrenor nu va fi anuntat acum. O revizuire a comportamentului lui Conte de la Chelsea a dus la reticenta din partea sefilor de la Real Madrid. Italianul a avut probleme in relatia cu jucatorii, probleme ce au dus intr-un final la rezultate slabe si la demiterea sa.

Astfel, Solari va conduce echipa in urmatoarele meciuri, pana cand Perez va decide asupra omului care sa preia echipa.

Intalnirea sefilor de la Madrid de diseara nu se va incheia cu o conferinta de presa asa cum se intampla de obicei, ci va fi eliberat un comunicat de presa, mai scrie Marca.