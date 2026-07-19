Spania - Argentina 0-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! Scaloni, forțat să schimbe

Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...”

Donald Trump, moment de solemnitate! Cum a fost surprins președintele SUA la Spania - Argentina, finala CM 2026

Ceremonia de deschidere a finalei CM 2026 dintre Spania și Argentina a avut loc pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey (SUA).

Spectacol la ceremonia de deschidere de la finala CM 2026

82.500 de fani au asistat la spectacolul premergător ultimului act de la turneul final organizat de către SUA, Canada și Mexic.

Post Malone, Shakira, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini și Jennifer Hudson au fost artiștii care au făcut atmosferă pe arena MetLife.

De asemenea, celebrul actor Tom Cruise și-a făcut apariția la eveniment. Donald Trump, președintele SUA, asistă la meci alături de șeful FIFA, Gianni Infantino.

La finala CM 2026 sunt prezente cele mai importante nume din fotbalul internațional și din sport, în general.

Echipele de start în Spania - Argentina