Messi urmărește al doilea trofeu consecutiv în finala cu Spania, dar va avea o misiune dificilă contra lui Lamine Yamal și Furia Roja.

Messi a stabilit un nou record la Cupa Mondială

Căpitanul naționalei Albiceleste a doborât record peste record la actuala ediție a Cupei Mondiale, iar acest lucru se va repeta și în marea finală.

Messi este cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat vreodată într-o finală de Cupă Mondială.

39 de ani și 25 de zile are Lionel Messi.

Pentru Messi este a treia finală de Campionat Mondial. În istoria fotbalului, doar un jucător a mai evoluat în trei finale de Mondial: brazilianul Cafu.

Cafu a câștigat două Cupe Mondiale, în 1994 și 2002, însă a evoluat și în finala ediției din 1998. Messi a reușit acest lucru în 2014, 2022 și 2026.