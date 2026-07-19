Măsurile de securitate au fost întărite, în parte, deoarece preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent la finală - singurul meci de la Cupa Mondială pe care îl va urmări în persoană.

Donald Trump a creat haos la finala Cupei Mondiale! Cozi imense la stadion

Ca urmare, Serviciul Secret al Statelor Unite a preluat responsabilitatea asigurării securităţii pentru acest meci, ceea ce duce la aşteptări îndelungate pentru suporteri la intrarea pe stadion.

BBC Sport a aflat că oamenii sunt nevoiţi să stea la coadă aproximativ două ore.

La stadion există două niveluri de securitate, gestionate atât de Serviciul Secret, cât şi de Administraţia pentru Securitatea Transporturilor (TSA).

Aceasta din urmă este de obicei responsabilă de securitatea aeroporturilor din Statele Unite, iar suporterii şi reprezentanţii presei trebuie să treacă prin scanere similare celor din aeroporturi.

Un reprezentant al presei a declarat că, după ce a ajuns la una dintre intrări, i s-a spus să se îndrepte către o altă coadă, deoarece la acea poartă nu erau disponibili câini de securitate pentru a verifica bagajele.

BBC Sport a aflat de la voluntarii Cupei Mondiale prezenţi la faţa locului că numărul persoanelor care au sosit devreme înaintea meciului a fost mult mai mare decât la cele şapte meciuri anterioare disputate pe acest stadion, scrie News.ro.

Porţile s-au deschis pentru suporteri la ora 11:00, ora locală - cu patru ore înainte de începerea meciului -, iar alte porţi au fost deschise sporadic pentru a fluidiza aglomeraţia.

În acest moment, nu se preconizează nicio întârziere a începerii meciului sau vreo altă întrerupere a acestuia.