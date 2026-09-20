Jose Mourinho, reacție acidă despre rivala Barcelona „Nu se poate compara cu Real Madrid”

Jose Mourinho, reacție acidă despre rivala Barcelona „Nu se poate compara cu Real Madrid” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joase Mourinho a fost întrebat despre forma excelentă a Barcelonei și a avut o reacție în stilul caracteristic.

TAGS:
Real MadridJose Mourinhola ligaBarcelona
Din articol

Barcelona s-a impus cu 3-1 pe terenului Sevillei, într-un meci din runda a 7-a din La Liga și a ajuns la șapte victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionatul Spaniei și se află pe primul loc.

Real Madrid are cinci victorii în campionat și o înfrângere, iar următorul meci al formației lui Jose Mourinho este derby-ul Madridului cu Atletico.

Jose Mourinho a înțepat-o pe Barcelona: „Real Madrid nu se poate compara cu nimeni”

Antrenorul lui Real Madrid a fost întrebat despre forma excelentă a Barcelonei și a replicat imediat în stilul caracteristic.

Jose Mourinho a vorbit la conferința de presă de dinaintea derby-ului cu Atletico Madrid despre arbitrul meciului, care va fi Miguel Angel Ortiz Arias și a pus accent pe faptul că este cunoscut de foarte mult timp că va arbitra acest meci.

(n.r. întrebat despre Barcelona) Real Madrid nu se poate compara cu nimeni. Devine din ce în ce mai greu să auzi ceva pozitiv spus despre Real Madrid. Cu toate acestea, continuăm să ne facem treaba cu umilință, pe deplin conștienți de problemele noastre.

Este puțin ciudat că toată lumea știe de multe săptămâni cine va arbitra derby-ul...

Îmi place să cred că este pentru că are calitate și experiență”, a spus Jose Mourinho, la conferința de presă de dinatea meciului cu Atletico Madrid.

  • Jose mourinho 6
×
Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
ÎNAPOI LA ARTICOL

Replica lui Mourinho după ce Lamine Yamal a spus că merită să câștige Balonul de Aur

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

Lamine Yamal este unul dintre marii favoriți, iar jucătorul Barcelonei a declarat recent că el este cel care merită să câștige trofeul mult râvnit (AICI DECLARAȚIA LUI).

José Mourinho a fost întrebat despre declarațiile lui Lamine Yamal și s-a limitat să spună că respectă opiniile fiecăruia, fără să ofere alte comentarii pe marginea subiectului.

”Respect toate opiniile, dar nu o să spun nimic aici. Nu comentez”, au fost cuvintele lui Mourinho, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

Lamine Yamal vine după un sezon în care a reușit 24 de goluri și 18 pase decisive pentru Barcelona. A câștigat titlul în Spania, iar în vară a devenit campion mondial, însă la turneul final și-a trecut în cont un singur gol.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona îi mai „fură” un star lui Real Madrid: „noul Messi”, gata să semneze
Barcelona îi mai „fură” un star lui Real Madrid: „noul Messi”, gata să semneze
Marcelo, apariție tare la Olympiacos - Fenerbahce (VOYO SPORT 1). Cum a fost surprins la Abu Dhabi fostul jucător de la Real Madrid
Marcelo, apariție tare la Olympiacos - Fenerbahce (VOYO SPORT 1). Cum a fost surprins la Abu Dhabi fostul jucător de la Real Madrid
David Alaba revine! Cu cine negociază după plecarea de la Real Madrid
David Alaba revine! Cu cine negociază după plecarea de la Real Madrid
Cum s-a chinuit Real Madrid cu Elche! Talismanul lui Mourinho a lovit din nou în minutul 90+1
Cum s-a chinuit Real Madrid cu Elche! Talismanul lui Mourinho a lovit din nou în minutul 90+1
Gattuso i-a lăsat mască pe toți cu "bestia" sa: "Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid!"
Gattuso i-a lăsat mască pe toți cu "bestia" sa: "Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid!"
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Sunderland 2-2, ACUM pe VOYO! Spectacol total pe Etihad! Brobbey reușește „dubla”
Manchester City - Sunderland 2-2, ACUM pe VOYO! Spectacol total pe Etihad! Brobbey reușește „dubla”
ACUM: Bournemouth - Liverpool 0-0 | Alisson, paradă spectaculoasă pe ”Vitality”
ACUM: Bournemouth - Liverpool 0-0 | Alisson, paradă spectaculoasă pe ”Vitality”
Gigi Becali, anunț șoc la FCSB: ”El este noul antrenor!”
Gigi Becali, anunț șoc la FCSB: ”El este noul antrenor!”
Gigi Becali, întrebat frontal: ”Vine Șumudică la FCSB?”
Gigi Becali, întrebat frontal: ”Vine Șumudică la FCSB?”
Charalambous s-a decis în legătură cu Octavian Popescu într-un meci de totul sau nimic pentru cipriot
Charalambous s-a decis în legătură cu Octavian Popescu într-un meci de totul sau nimic pentru cipriot
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

AS Roma - Inter 2-2. Chivu scoate un punct pe Olimpico, după ce a fost condus cu 2-0

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Cea mai bună variantă de antrenor la FCSB? „Ar putea să forțeze relația cu Gigi Becali”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Gigi Becali face lobby pentru un antrenor cu ștaif la FCSB: ”Și mâine l-aș pune!” + ”Dacă mă enervez, bag 15-20 de milioane de euro”

Gigi Becali face lobby pentru un antrenor cu ștaif la FCSB: ”Și mâine l-aș pune!” + ”Dacă mă enervez, bag 15-20 de milioane de euro”

Marius Baciu pleacă de la FCSB!

Marius Baciu pleacă de la FCSB!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, anunț șoc la FCSB: ”El este noul antrenor!”
Gigi Becali, anunț șoc la FCSB: ”El este noul antrenor!”
Charalambous s-a decis în legătură cu Octavian Popescu într-un meci de totul sau nimic pentru cipriot
Charalambous s-a decis în legătură cu Octavian Popescu într-un meci de totul sau nimic pentru cipriot
Pițurcă a văzut Craiova – FCSB și a dat verdictul despre echipa lui Becali: „Ăsta e marea problemă“
Pițurcă a văzut Craiova – FCSB și a dat verdictul despre echipa lui Becali: „Ăsta e marea problemă“
Rapid, val de bucurie după debutul de vis a lui Andrei Șucu în Giulești: „Este și va fi o presiune din cauza numelui”
Rapid, val de bucurie după debutul de vis a lui Andrei Șucu în Giulești: „Este și va fi o presiune din cauza numelui”
ACUM: Bournemouth - Liverpool 0-0 | Alisson, paradă spectaculoasă pe ”Vitality”
ACUM: Bournemouth - Liverpool 0-0 | Alisson, paradă spectaculoasă pe ”Vitality”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

stirileprotv Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!