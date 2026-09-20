Jose Mourinho, reacție acidă despre rivala Barcelona „Nu se poate compara cu Real Madrid”

Barcelona s-a impus cu 3-1 pe terenului Sevillei, într-un meci din runda a 7-a din La Liga și a ajuns la șapte victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionatul Spaniei și se află pe primul loc.

Real Madrid are cinci victorii în campionat și o înfrângere, iar următorul meci al formației lui Jose Mourinho este derby-ul Madridului cu Atletico.

Jose Mourinho a înțepat-o pe Barcelona: „Real Madrid nu se poate compara cu nimeni”

Antrenorul lui Real Madrid a fost întrebat despre forma excelentă a Barcelonei și a replicat imediat în stilul caracteristic.

Jose Mourinho a vorbit la conferința de presă de dinaintea derby-ului cu Atletico Madrid despre arbitrul meciului, care va fi Miguel Angel Ortiz Arias și a pus accent pe faptul că este cunoscut de foarte mult timp că va arbitra acest meci.

„(n.r. întrebat despre Barcelona) Real Madrid nu se poate compara cu nimeni. Devine din ce în ce mai greu să auzi ceva pozitiv spus despre Real Madrid. Cu toate acestea, continuăm să ne facem treaba cu umilință, pe deplin conștienți de problemele noastre.

Este puțin ciudat că toată lumea știe de multe săptămâni cine va arbitra derby-ul...

Îmi place să cred că este pentru că are calitate și experiență”, a spus Jose Mourinho, la conferința de presă de dinatea meciului cu Atletico Madrid.