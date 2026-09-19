Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania

Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania La Liga
SPORT.RO
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Kylian Mbappe, interviu în Spania despre disputa Real Madrid – Barcelona.

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Disputa dintre Real Madrid și Barcelona se va muta în curând în cursa pentru Balonul de Aur 2026, dar și între jucătorii celor două echipe există declarații prin care fiecare remarcă anvergura clubului pentru care evoluează.

O astfel de afirmație, care face vâlvă în Spania, este cea a lui Kylian Mbappe, care a trimis o ”săgeată” indirectă către rivala din Catalunia, referitor la anvergura clubului pentru care el evoluează, Real Madrid.

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Sursa foto: Imago Images.
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Kylian Mbappe: ”Dacă vrei să faci parte din istoria fotbalului, trebuie să joci la Real”

Francezul, campion mondial, a afirmat că, dacă vrei să intri în istoria fotbalului, trebuie să joci neapărat pentru clubul din capitala Spaniei. Momentul în care a ajuns de la PSG la Real Madrid a fost unul special, iar în această perioadă Kylian Mbappe încă încearcă să se adapteze cât mai repede cerințelor care vin în urma unui contract cu o astfel de echipă.

”Cred că dacă vrei să faci parte din istoria fotbalului, trebuie să joci pentru Real Madrid. Am vrut să cunosc o cultură nouă și să mă adaptez rapid la cultura spaniolă. Desigur, trebuie să mă obișnuiesc puțin cu ea, dar cred că devine din ce în ce mai bună pe zi ce trece.

Să joc pe Bernabéu în fiecare săptămână este un privilegiu. Atât de mult sprijin din partea fanilor. În Spania am găsit ceva la care nu mă așteptam. Primesc sprijin din toată Spania. Îmi place foarte mult aici”, a spus Mbappe.

Kylian Mbappe speră să triumfe în La Liga și Liga Campionilor cu Real Madrid

În noul sezon, echipa pregătită de Jose Mourinho a bifat cinci victorii și un eșec în La Liga și se situează pe poziția secundă cu 15 puncte, la trei lungimi în spatele liderului FC Barcelona. În cupele europene, Real Madrid a învins-o în prima etapă din faza ligii UEFA Champions League pe Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, cu 2-1.

În ceea ce în privește pe Kylian Mbappe, el a contabilizat șapte meciuri, opt goluri și două pase decisive până în acest moment. În total, de când a ajuns la Real Madrid, francezul a adunat 110 meciuri, 94 de reușite și 14 pase decisive.

Momentan, e departe de statisticile de la PSG: 308 partide, 256 de goluri și 110 pase de gol.

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