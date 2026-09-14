Gattuso i-a lăsat mască pe toți cu "bestia" sa: "Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid!"

Nuno Tavares, pariul lui Gennaro Gattuso: "Are valoare de Real Madrid"

Fost jucător la Benfica, Arsenal, Marseille sau Nottingham Forest, Nuno Tavares pare că și-a găsit liniștea la Lazio, formație în tricoul căreia a devenit titular incontestabil și a strâns 11 assist-uri în 62 de partide.

Fundaș stânga cu un fizic impresionant, Tavares are și trei meciuri la naționala de seniori Portugaliei. După 2-2 contra lui AC Milan, în weekend. Gennaro Gattuso a avut un discurs laudativ la adresa fotbalistului de la Lazio, pe care îl vede chiar la Real Madrid.

"Nuno Tavares are valoare de Real Madrid. Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid. Nuno Tavares poate șuta cu dreptul, cu stângul, e rapid. E un băiat politicos, dar trebuie să lucrezi la mentalitatea lui. E un jucător talentat și foarte puternic", l-a descris Gattuso pe Tavares, potrivit Marca.