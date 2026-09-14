Gattuso i-a lăsat mască pe toți cu "bestia" sa: "Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid!"

Gattuso i-a lăsat mască pe toți cu &quot;bestia&quot; sa: &quot;Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid!&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Gennaro Gattuso (48 de ani), antrenorul lui Lazio, crede că unul dintre jucătorii săi, Nuno Tavares (26), are calitățile fotbalistice necesare pentru a juca la Real Madrid, însă remarcă și o mare problemă a portughezului.

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Nuno TavaresLazioGennaro GattusoReal Madrid
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Nuno Tavares, pariul lui Gennaro Gattuso: "Are valoare de Real Madrid"

Fost jucător la Benfica, Arsenal, Marseille sau Nottingham Forest, Nuno Tavares pare că și-a găsit liniștea la Lazio, formație în tricoul căreia a devenit titular incontestabil și a strâns 11 assist-uri în 62 de partide.

Fundaș stânga cu un fizic impresionant, Tavares are și trei meciuri la naționala de seniori Portugaliei. După 2-2 contra lui AC Milan, în weekend. Gennaro Gattuso a avut un discurs laudativ la adresa fotbalistului de la Lazio, pe care îl vede chiar la Real Madrid.

"Nuno Tavares are valoare de Real Madrid. Jucătorul ăsta ar trebui să fie la Real Madrid. Nuno Tavares poate șuta cu dreptul, cu stângul, e rapid. E un băiat politicos, dar trebuie să lucrezi la mentalitatea lui. E un jucător talentat și foarte puternic", l-a descris Gattuso pe Tavares, potrivit Marca.

Metafora lui Gattuso: "Dacă părinții lui ar muri și i-ar lăsa o moștenire de 100 de milioane, ar risipi-o pe toată în 5 ani"

Cu toate acestea, fostul mare mijlocaș al lui AC Milan a folosit o exprimare foarte plastică pentru a evidenția că, deși Tavares are un talent uriaș, nu l-ar valorifica suficient din cauza mentalității sau al unor decizii greșite.

"O să dau un exemplu pe care l-am folosit acum câteva zile, într-o discuție cu niște prieteni și cu Angelo Fabiani (n.r - directorul sportiv al lui Lazio): dacă părinții lui ar muri și i-ar lăsa o moștenire de 100 de milioane, ar risipi-o pe toată în cinci ani", a mai spus Gattuso despre Tavares.

  • 8 milioane de euro a plătit Arsenal pentru a-l cumpăra pe Tavares de la Benfica, în 2021. Portughezul a jucat în doar 28 de partide pentru londonezi.
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