Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Sevilla, în etapa a şaptea din La Liga.

Andaluzii au marcat primii pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, Youssouf Fofana învingându-l pe Livakovic, în minutul 19, dar trei minute mai târziu Raphinha şi-a început recitalul. A egalat mai întâi, stabilind scorul la pauză.

Barcelona, o nouă victorie în La Liga! Raphinha e de neoprit

În minutul 52 a adus în avantaj campioana, iar în minutul 69, din assistul lui Yamal, Raphinha a reuşit tripla, aducând catalanilor o victorie care îi consolidează prima poziţie în clasament, scrie News.ro.

FC Sevilla – FC Barcelona 1-3, elevii lui Flick îşi continuă marşul triumfal în La Liga, cu şapte victorii în şapte etape, în timp ce FC Sevilla e a cincea, cu 13 puncte.

Raphinha are cifre de senzație în acest debut de sezon. În opt partide disputate pentru FC Barcelona în toate competițiile, brazilianul a reușit să marcheze de 14 ori, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.