Real Madrid a câştigat prima Supercupă a Euroligii: victorie spectaculoasă cu Olympiakos (VOYO)

Real Madrid, finalista ediţiei trecute a Euroligii de baschet masculin, a câştigat, sâmbătă, Supercupa, noul trofeu pus în joc de organizatorii celei mai importante competiţii intercluburi, la Abu Dhabi, după ce a învins-o în finală pe Olympiakos Pireu cu 93-89, transmite AFP.

Madrilenii au pierdut în urmă cu câteva luni finala Euroligii chiar în faţa formaţiei elene.

De la învingători s-a remarcat francezul Timothe Luwawu-Cabarrot (12 puncte, 4 recuperări, 2 pase decisive).

De la învinşi cel mai bun a fost bulgarul Saşa Vezenkov, cu 22 de puncte.

Supercupa a reunit patru echipe, celelalte două fiind Fenerbahce şi Dubai Basketball, reprezentanta ţării gazdă, scrie Agerpres.