Real Madrid s-a despărțit de David Alaba la începutul verii trecute. Jucătorul a părăsit echipa la finalul sezonului 2025-2026 și și-a încheiat, astfel, aventura în Spania după cinci ani. Gruparea madrilenă a trecut printr-o perioadă de transformări majore, concentrându-se pe restructurarea lotului în vederea aducerii de noi întăriri.

David Alaba, negocieri cu Hamburg după plecarea de la Real Madrid

Austriacul David Alaba a completat o listă a plecărilor de marcă, pe care se mai află Dani Carvajal sau Alvaro Arbeloa. Deși a petrecut cinci ani pe ”Santiago Bernabeu”, fundașul a fost deseori măcinat de accidentări, nereușind să atingă forma constantă pe care a arătat-o în trecut la Bayern Munchen.

Acum, Alaba este la un pas să revină în fotbal, iar mai multe publicații de presă sportivă, în special din Germania, anunță că este aproape să semneze cu Hamburg, aflată pe locul 18, ultimul, în prima ligă germană, cu 0 puncte, în urma a trei înfrângeri bifate până acum.

David Alaba e dorit de ultima clasată din Bundesliga. Hamburg, 0 puncte

Bilanțul lui Alaba la Real Madrid a rămas unul de top. În cele 131 de partide disputate, jucătorul a contribuit la câștigarea a 11 titluri majore: două Ligi ale Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, două campionate în La Liga, o Cupă a Regelui și două Supercupe ale Spaniei.

Acum însă, dat fiind faptul că nu a atins în Spania nivelul de la Bayern Munchen, este aproape să ajungă la ultima clasată din Bundesliga, la Hamburg.