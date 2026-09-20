MM Stoica a făcut anunțul! Verdictul după accidentarea lui Denis Drăguș

MM Stoica a făcut anunțul! Verdictul după accidentarea lui Denis Drăguș Superliga
SPORT.RO
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MM Stoica a anunțat care este situația lui Denis Drăguș după accidentarea din partida cu Universitatea Craiova.

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FCSBMM Stoicadenis dragusSuperliganationala romanieiaccidentare
Din articol

Mihai Stoica a vorbit despre umilința suferită de FCSB în partida cu Universitatea Craiova.

Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața lui FCSB, după un meci jucat în Bănie, iar Marius Baciu pare să aibă zilele numărate la echipa „roș-albastră”.

Ce a spus Mihai Stoica despre accidentarea lui Denis Drăguș

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit care este starea lui Denis Drăguș, după ce jucătorul proaspăt ajuns la FCSB nu a mai putut continua în meciul cu Universitatea Craiova și a fost înlocuit în minutul 36.

MM Stoica a dezvăluit că nu este vorba de o accidentare în zona ligamentului încrucișat, dar se pare că atacantul are probleme la menisc. Drăguș se află deja în lotul naționalei unde va fi supus mai multor teste medicale.

”Drăguș este la lot. Meniscal este posibil să aibă niște probleme. Ligamentul, e clar, e întreg, nu sunt probleme grave.

Astăzi (n.r. 20 septembrie), meniscul, la manevrele, controlul clinic făcut de doctorul Stamatescu la echipa națională, se prezenta puțin mai rău decât ieri.

Va face o rezonanță magnetică. De la controlul clinic, pare că la menisc ar fi o problemă, nu la ligamente. Să vedem cât de gravă este problema”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

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Ciprian Marica îl vede pe Adi Mutu la FCSB

Într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica, fostul său coleg de la echipa națională, a spus că îl vede pe ”Briliant” ca noul antrenor de la FCSB în următoarea perioadă. De altfel, Mutu și-a exprimat public dorința de a prelua echipa în anumite condiții.

Astfel, Baciu își va încheia ”mandatul” după doar patru luni. A fost ”instalat” în luna mai și a reușit să califice echipa în Conference League din play-out, dar FCSB a fost eliminată rușinos de FK Auda.

„Eu cred că merge Mutu. Așa am eu un sentiment, un feeling, ce să zic... Mutu are un caracter, o capacitate de a se mula pe situații. S-ar putea să poată să facă lucrul ăsta, rămâne de văzut”, a spus Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

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