MM Stoica a făcut anunțul! Verdictul după accidentarea lui Denis Drăguș

Mihai Stoica a vorbit despre umilința suferită de FCSB în partida cu Universitatea Craiova.

Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața lui FCSB, după un meci jucat în Bănie, iar Marius Baciu pare să aibă zilele numărate la echipa „roș-albastră”.

Ce a spus Mihai Stoica despre accidentarea lui Denis Drăguș

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit care este starea lui Denis Drăguș, după ce jucătorul proaspăt ajuns la FCSB nu a mai putut continua în meciul cu Universitatea Craiova și a fost înlocuit în minutul 36.

MM Stoica a dezvăluit că nu este vorba de o accidentare în zona ligamentului încrucișat, dar se pare că atacantul are probleme la menisc. Drăguș se află deja în lotul naționalei unde va fi supus mai multor teste medicale.

”Drăguș este la lot. Meniscal este posibil să aibă niște probleme. Ligamentul, e clar, e întreg, nu sunt probleme grave.

Astăzi (n.r. 20 septembrie), meniscul, la manevrele, controlul clinic făcut de doctorul Stamatescu la echipa națională, se prezenta puțin mai rău decât ieri.

Va face o rezonanță magnetică. De la controlul clinic, pare că la menisc ar fi o problemă, nu la ligamente. Să vedem cât de gravă este problema”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.