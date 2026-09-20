Radu Drăgușin, cotat la 16 milioane de euro, este împrumutat de Tottenham la Fiorentina până la finalul lunii iunie 2027. Fundașul român a devenit titular în formația viola și a bifat toate cele patru meciuri de campionat, plus două partide în Coppa Italia.

Răzvan Raț: „Eu mai știu niște lucruri din spate și discuțiilep e care le-a avut cu Tuchel”

Răzvan Raț, fost internațional român și actual membru în Consiliul de Administrație de la Genoa, a intervenit la VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre transferul lui Drăgușin la Tottenham, din ianuarie 2024.

La acel moment, fundașul a fost dorit și de Bayern Munchen, iar Raț, care consideră că alegerea clubului londonez nu a fost cea mai bună, susține că Drăgușin era în relații foarte bune cu antrenorul de la acea vreme a bavarezilor, Thomas Tuchel.

„Eu, dacă eram pus în situația lui și trebuia să aleg între Bayern și Tottenham, nu exista dubiu. Bayern e în top 5 echipe din lume all-time. Tottenham nu există nici măcar în top 20, dacă mă întrebați.

Eu mai știu și niște lucruri din spate și discuțiile pe care el le-a avut atunci cu Tuchel (n.r. - antrenorul de la acea vreme al lui Bayern). Vă poate confirma el sau maestrul de ceremonii, domnul Manea (n.r. - impresarul Florin Manea). Dacă antrenorul îți spune că te vrea la echipă și are încredere în tine, eu zic că e important”, a spus Raț la VOYO SPORT LIVE.

Drăgușin a ajuns la Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa, pentru 20 de milioane de euro. În vara lui 2026, fundașul a fost împrumutat la Fiorentina pentru 1,5 milioane de euro.

La Fiorentina, Drăgușin are deja două pase decisive în 492 de minute. Echipa sa ocupă locul 16 în Serie A, cu trei puncte după o victorie și trei înfrângeri.