VIDEO EXCLUSIV Marcelo, apariție tare la Olympiacos - Fenerbahce (VOYO SPORT 1). Cum a fost surprins la Abu Dhabi fostul jucător de la Real Madrid

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SPORT.RO
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EuroLeague Basketball SuperCup este în direct pe VOYO SPORT 1!

TAGS:
marceloolympiacosFenerbahceEuroLeague SuperCup
Din articol

De la ora 17:00, Olympiacos și Fenerbahce s-au duelat în prima semifinală EuroLeague Basketball SueprCup, o competiție nouă organizată la Abu Dhabi, la Etihad Arena!

  • De la 20:00, pe VOYO SPORT 1 va putea fi urmărită și confruntarea între Dubai Basketball și Real Madrid, iar sâmbătă vor avea loc finala mică (17:00) și finala mare (20:00)

Apariție tare la Olympiacos - Fenerbahce, în direct pe VOYO SPORT 1! Marcelo 

La Olympiacos - Fenerbahce, meci terminat 92-90, a fost prezent și Marcelo, fostul mare internațional brazilian care a evoluat o viață la Real Madrid și care, spre finalul carierei, a fost legitimat și la echipa de fotbal a celor de la Olympiacos, în Grecia.

În cadrele surprinse, Marcelo și-a completat apariția cu o pereche de ochelari de soare Balenciaga, care poate ajunge să coste 300 de euro.

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Foto: VOYO SPORT 1

  • Olympiacos e campioana en-titre a Euroligii, iar Fenerbahce câștigase ediția precedentă în 2025
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