De la ora 17:00, Olympiacos și Fenerbahce s-au duelat în prima semifinală EuroLeague Basketball SueprCup, o competiție nouă organizată la Abu Dhabi, la Etihad Arena!

De la 20:00, pe VOYO SPORT 1 va putea fi urmărită și confruntarea între Dubai Basketball și Real Madrid, iar sâmbătă vor avea loc finala mică (17:00) și finala mare (20:00)

Apariție tare la Olympiacos - Fenerbahce, în direct pe VOYO SPORT 1! Marcelo

La Olympiacos - Fenerbahce, meci terminat 92-90, a fost prezent și Marcelo, fostul mare internațional brazilian care a evoluat o viață la Real Madrid și care, spre finalul carierei, a fost legitimat și la echipa de fotbal a celor de la Olympiacos, în Grecia.

În cadrele surprinse, Marcelo și-a completat apariția cu o pereche de ochelari de soare Balenciaga, care poate ajunge să coste 300 de euro.