VIDEO Lamine Yamal a surprins pe toată lumea: "Noi doi suntem cei mai buni din lume, dar eu merit Balonul de Aur"

Lamine Yamal a surprins pe toată lumea: &quot;Noi doi suntem cei mai buni din lume, dar eu merit Balonul de Aur&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Lamine Yamal (19 ani), starul Barcelonei, susține că ar merita să câștige Balonul de Aur în octombrie, după un an în care a cucerit inclusiv Cupa Mondială alături de naționala Spaniei.

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Lamine Yamal: "Eu și Mbappe suntem cei mai buni din lume, dar eu merit Balonul de Aur pentru ceea ce am câștigat"

În urmă cu câteva zile, la conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord, din Champions League, Lamine Yamal nu părea că este foarte interesat de subiectul referitor la Balonul de Aur.

"Nu depinde de mine, depinde de voi (n.r - jurnaliștii). Munca mea la Barça și la națională a fost incredibilă. Am o șansă, am avut un an excelent. Dar vom vedea. Nu cred că trebuie să îmi fac campanie. Fiecare poate crede ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am făcut și nu pot cere mai mult. E treaba voastră, nu voi cerși nimic", spunea Yamal.

La câteva zile distanță, într-un interviu acordat pentru MovistarPlus+, Yamal a avut un discurs mult mai apăsat, susținând că el și Kylian Mbappe sunt cei mai buni fotbaliști din lume. Starul Barcelonei a plusat argumentând că ar merita Balonul de Aur datorită trofeelor câștigate la club și la națională.

"Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui o să i-l dea ei? E o discuție foarte lungă. Cred sincer că suntem doi cei mai buni din lume, iar anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat. Pentru mine, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Pentru mine e clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta", a spus Yamal.

Lamine Yamal vine după un sezon în care a reușit 24 de goluri și 18 pase decisive pentru Barcelona. A câștigat titlul în Spania, iar în vară a devenit campion mondial, însă la turneul final și-a trecut în cont un singur gol.

Și Mbappe crede că merită Balonul de Aur

O declarație asemănătoare a venit recent și din partea lui Kylian Mbappe, care a spus s-ar simți îndreptățit să câștige Balonul de Aur.

"Am sentimentul că îl pot câștiga anul acesta, așa că nu m-am distanțat de asta. Este un premiu individual. Juriul se uită la ceea ce a făcut jucătorul individual.

Oamenii spun că nu am câștigat niciun trofeu, dar nu am văzut niciodată un câștigător unanim al Balonului de Aur care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată. Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care crede că nu a meritat.

Să fiu golgheterul Cupei Mondiale, să depășesc toate marile legende din istoria sportului în cel mai important turneu existent, este ceva ce îți rămâne în memorie, un eveniment global. Să termin ca golgheter în cele mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este semnificativ. Istoria ar trebui întotdeauna răsplătită. 

Cu cine votez? Cu mine însumi! Dar îi pot înțelege pe cei care votează diferit, nu suntem într-o dictatură a gândirii. Când mă uit la argumente, când mă uit la competiție, îmi spun că nu ar fi un jaf", spunea Mbappe, pentru Farnce Football.

Fără trofeu major câștigat alături de națională și club în 2026, atacantul francez al lui Real Madrid a ieșit, în anul curent, golgheterul La Liga, Champions League și al Cupei Mondiale. 

Balonul de Aur va fi acordat pe 26 octombrie, la Londra. 

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