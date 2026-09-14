Lamine Yamal: "Eu și Mbappe suntem cei mai buni din lume, dar eu merit Balonul de Aur pentru ceea ce am câștigat"

În urmă cu câteva zile, la conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord, din Champions League, Lamine Yamal nu părea că este foarte interesat de subiectul referitor la Balonul de Aur.

"Nu depinde de mine, depinde de voi (n.r - jurnaliștii). Munca mea la Barça și la națională a fost incredibilă. Am o șansă, am avut un an excelent. Dar vom vedea. Nu cred că trebuie să îmi fac campanie. Fiecare poate crede ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am făcut și nu pot cere mai mult. E treaba voastră, nu voi cerși nimic", spunea Yamal.

La câteva zile distanță, într-un interviu acordat pentru MovistarPlus+, Yamal a avut un discurs mult mai apăsat, susținând că el și Kylian Mbappe sunt cei mai buni fotbaliști din lume. Starul Barcelonei a plusat argumentând că ar merita Balonul de Aur datorită trofeelor câștigate la club și la națională.

"Cui i-aș da Balonul de Aur? Celui mai bun jucător din lume. Cui o să i-l dea ei? E o discuție foarte lungă. Cred sincer că suntem doi cei mai buni din lume, iar anul acesta îl merit pentru ceea ce am câștigat. Pentru mine, Mbappe și cu mine suntem cei mai buni doi jucători din lume. Pentru mine e clar, iar toți cei care urmăresc meciurile știu asta", a spus Yamal.

Lamine Yamal vine după un sezon în care a reușit 24 de goluri și 18 pase decisive pentru Barcelona. A câștigat titlul în Spania, iar în vară a devenit campion mondial, însă la turneul final și-a trecut în cont un singur gol.