Assad Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29 și a reușit „dubla” în prelungirile primei reprize. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, iar Elisor a înscris în minutele 69 și 87.

Singurul fotbalist de la FCSB care a scăpat de furia lui Becali: „Nu are cu cine să joace fotbal!”

După finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport după meci și a găsit un singur fotbalist de la FCSB pe care l-a apreciat. Este vorba despre Ricardo Pădurariu, fundașul ales de bucureșteni pentru regula U21.

„Este ăla, Pădurariu, dar săracul nu are cu cine să joace fotbal! Dar ce să faci? N-are cu cine, săracul, să joace fotbal. Păi altul care? N-ai cum să spui de fundașii centrali, că au luat 5 goluri; atacanții, mijlocașii... nu poți! Eh, portarul... ce, portarul? Dacă a luat 5 goluri, ce poți să-i zici? Eh, putea să ia 10... Are rost să vorbim de portar când iei bătaie cu 5-0? Și cu 2-1 dacă mănânci bătaie, nu mai lauzi portarul”, a spus Becali.

Ricardo Pădurariu a strâns 12 apariții și 985 de minute în acest sezon până la momentul redactării acestui articol, fără contribuție de gol.

Fundașul are și două titluri în palmares. A câștigat Liga 3 cu Gloria Bistrița în sezonul 2024/25 și Liga 2 cu Corvinul Hunedoara în 2025/26.