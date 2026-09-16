Real Madrid a obţinut trei puncte preţioase în prelungiri, marţi, pe terenul echipei Elche (3-2), şi revine astfel la egalitate cu FC Barcelona în fruntea clasamentului din La Liga.

Real a trecut prin momente de tensiune în faţa penultimei clasate din La Liga.

Elche - Real Madrid 2-3 după 0-2 și 2-2, cu rezerva Carlos Espi erou în prelungiri

După ce a condus cu două goluri, dar a fost egalată, echipa lui José Mourinho s-a bazat pe Kylian Mbappé şi pe talismanul său, Carlos Espi, care a marcat din nou golul victoriei în ultimele momente, pentru a obţine a cincea victorie în şase meciuri din La Liga.

Dituro, în propria poartă (25), Mbappe (33) şi Carlos Espi (90+1) au marcat pentru Real, în timp ce Elche a punctat prin Osorio (71) şi Fer Nino (83).

Real Madrid şi FC Barcelona conduc în La Liga, cu 15 puncte, însă catalanii au un meci mai puţin disputat.