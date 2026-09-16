VIDEO Cum s-a chinuit Real Madrid cu Elche! Talismanul lui Mourinho a lovit din nou în minutul 90+1

Cum s-a chinuit Real Madrid cu Elche! Talismanul lui Mourinho a lovit din nou în minutul 90+1 La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Micuța Elche, aproape de o surpriză în La Liga.

TAGS:
Real MadridElchekylian mbappeCarlos EspiJose Mourinho
Din articol

Real Madrid a obţinut trei puncte preţioase în prelungiri, marţi, pe terenul echipei Elche (3-2), şi revine astfel la egalitate cu FC Barcelona în fruntea clasamentului din La Liga.

Real a trecut prin momente de tensiune în faţa penultimei clasate din La Liga.

Elche - Real Madrid 2-3 după 0-2 și 2-2, cu rezerva Carlos Espi erou în prelungiri

După ce a condus cu două goluri, dar a fost egalată, echipa lui José Mourinho s-a bazat pe Kylian Mbappé şi pe talismanul său, Carlos Espi, care a marcat din nou golul victoriei în ultimele momente, pentru a obţine a cincea victorie în şase meciuri din La Liga.

Dituro, în propria poartă (25), Mbappe (33) şi Carlos Espi (90+1) au marcat pentru Real, în timp ce Elche a punctat prin Osorio (71) şi Fer Nino (83).

Real Madrid şi FC Barcelona conduc în La Liga, cu 15 puncte, însă catalanii au un meci mai puţin disputat. 

Publicitate

news.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Scandal in Spania dupa ultima victorie a lui Atletico Madrid! Adversarii au ratat un penalty in ultimul minut, dar rivalele spun ca trebuia repetat
Scandal in Spania dupa ultima victorie a lui Atletico Madrid! Adversarii au ratat un penalty in ultimul minut, dar rivalele spun ca trebuia repetat
FABULOS! Golul care il va face invidios chiar si pe Messi! Vazquez a inscris cu CALCAIUL in meciul cu Elche! VIDEO cu executia de exceptie a argentinianului
FABULOS! Golul care il va face invidios chiar si pe Messi! Vazquez a inscris cu CALCAIUL in meciul cu Elche! VIDEO cu executia de exceptie a argentinianului
Cine este Carlos Espí, atacantul care l-a salvat pe Mourinho la debutul pentru Real Madrid: "Trăiește un vis, dar nu e cu capul în nori"
Cine este Carlos Espí, atacantul care l-a salvat pe Mourinho la debutul pentru Real Madrid: "Trăiește un vis, dar nu e cu capul în nori"
Real Madrid și-a luat atacant! Perez i-a plătit clauza de reziliere
Real Madrid și-a luat atacant! Perez i-a plătit clauza de reziliere
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!