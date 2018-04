INFOGRAFIC | Zidane, la 100 de victorii pe banca lui Real Madrid! De cate meciuri a avut nevoie si care e singurul antrenor cu cifre mai bune

Zinedine Zidane a ajuns la 100 de victorii ca antrenor al lui Real Madrid. In acest timp, el a cucerit doua Ligi ale Campionilor si doua Supercupe ale Europei.

Zidane a bifat a 100-a victorie pe banca lui Real Madrid la cel de-al 140-lea meci!



Antrenorul francez are un procentaj de victorii de 71.4%, fiind al doilea cel mai bun din istoria clubului, dupa Mourinho.



Zidane are cifre mai bune decat Miguel Munoz, Vicente del Bosque, Leo Beenhakker si Luis Molowny.



In Champions League, Zidane are 20 de victorii, 6 egaluri si doar 4 infrangeri.