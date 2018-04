ULTIMA ORA | Legendele Barcelonei vin in Romania, pentru un meci contra Generatiei de Aur! Unde se va juca partida

Generatia de Aur se va duela cu legendele Barcelonei, in iunie, pe Cluj Arena!

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Legendele Barcelonei, in frunte cu Stoichkov, fratii De Boer, Mendieta si Puyol, vin la Cluj in luna iunie, pentru un duel cu Generatia de Aur a Romaniei.

Giva Popescu, Ioan Ovidiu Sabau si Emil Boc, primarul Clujului, au confirmat evenimentul pentru data de 16 iunie.

"Eu fac parte si din legendele Barcelonei, dar voi juca in prima parte pentru Generatia de Aur. Niciunul dintre colegii mei din Generatia de Aur, care au jucat in 1994, nu va lipsi! In plus, vor mai juca Chivu, Marica si Adrian Ilie. La Barcelona ar putea juca Stoichkov, fratii De Boer, Mendieta si Puyol", a sus Gica Popescu.