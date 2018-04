EXCLUSIV | Razvan Burleanu a dezvaluit numarul de voturi pe care il are in acest moment, cu doua zile inaintea alegerilor de la FRF

Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF, cauta un nou mandat in fruntea fotbalului romanesc. El a vorbit IN DIRECT la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Razvan Burleanu se lupta cu Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan pentru castigarea unui nou mandat se presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

Burleanu a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, el dezvaluind, printre altele, numarul de voturi pe care il are in acest moment.

"Avem 160-170 de voturi in acest moment, in situatia de dupa ce s-a intamplat in aceste ultime ore", a spus Razvan Burleanu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.