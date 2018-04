Primul transfer dupa castigarea titlului? Guardiola a pregatit 60 de milioane pentru un fost jucator al lui United: lista completa creionata de Pep

Manchester City a castigat titlul cu cinci etape inainte de final. Este pentru a cincea oara cand City castiga Premier League.

Cu trofeul acontat deja, Guardiola se gandeste la urmatorul sezon. Potrivit presei engleze primul nume pe lista transferurilor din vara este cel al lui Wilfried Zaha. City a pregatit 58 de milioane de euro pentru transferul atacantului in varsta de 25 de ani.

Zaha a fost lansat in fotbalul mare de Crystal Palace, echipa la care evolueaza si acum. In perioada 2013-2015, Zaha a fost in lotul marii rivale de la United, insa a jucat in doar patru partide pentru "Diavoli" fiind imprumutat la Cardiff si Palace.

Jurnalistii englezi mai noteaza ca pe lista lui Guardiola se mai afla Fred, de la Sahtior, si Thiago Alcantara, fostul elev al lui Guardiola la Barcelona, in prezent la Bayern Munchen.