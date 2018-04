FOTO | INCREDIBIL: Ce facea Neymar in timp ce PSG spulbera Monaco si castiga titlul! Imaginea face inconjurul internetului

PSG a spulberat-o pe AS Monaco, scor 7-1, si a castigat titlul in Franta.

In timp ce colegii sai defilau spre titlu, Neymar avea alte preocupari. Aflat in Brazilia pentru recuperare, Neymar juca poker pe internet. Starul brazilian a postat imaginea pe o retea de socializare, iar in fotografie se poate observa, pe fundal, un televizor deschis pe meciul PSG-ului.

In schimb, tatal lui Neymar a asistat la meci. Presa internationala speculeaza ca tatal lui Neymar, care este si impresarul celui mai scump fotbalist din lume, s-a aflat in loja de pe Parc des Princes pentru a discuta despre viitorul fiului sau. In ultima perioada s-a vorbit intens despre o eventuala trecere a lui Neymar la Real Madrid.