Fabulos! Sumudica a povestit cum i-a facut pe turci sa tina cu Rapid: "Toti jucatorii sunt acum rapidisti! Amorim stie tot imnul"

Sumudica a dus spiritul rapidist peste granite si i-a facut pe jucatorii lui Kayserispor sa tina cu Pancu si Niculae la derby-ul cu CSA.

Sumudica le-a transmis rapidistilor un mesaj de incurajare inaintea derby-ului cu CSA Steaua, castigat in cele din urma cu 3-1, iar acum e in culmea fericirii. Antrenorul a povestit la Digi cum a urmarit meciul din cantonamentul lui Kayseri.

Sumudica i-a convertit pe jucatorii lui Kayserispor la rapidism, iar Amorim i-a invatat pe acestia sa cante imnul.

"Atunci s-au impartit strigatele de bucurie si am transformat echipa lui Kayseri in suporterii Rapidului. Eram in cantonament si jucatorii lui Kayseri au devenit suporterii Rapidului.

Amorim stie sa cante bine imnul. Poate sa fie imprumutat, poate sa nu fie... Omul canta imnul Rapidului si rivalitatea lui e cu Clubul Sportiv al Armatei. Ce tine de Armata, de departamente, e echipa care joaca in liga a patra", a spus Sumudica.

Antrenorul le-a multumit jucatorilor rapidisti si s-a declarat indignat de violentele de pe stadion.

"Le multumesc jucatorilor care au castigat. Pacat de ce s-a intamplat in tribune, au stricat spectacolul. Au fost evenimente reprobabile. Au intrat peste femei si copii, asta e gradul de cultura in momentul de fata... Au fost de vina huliganii, dar si firma de securitate. Erau femei imbracate in stewarzi, ca la farmacie. E strigator la cer sa nu poti sa asiguri securitatea", a mai spus Sumudica.