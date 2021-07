Incredibil! Renunta la 50% din salariu, dar tot e cel mai bine platit fotbalist din lume! Cat va incasa Messi in urmatorii 5 ani 

Messi ramane cel mai bine platit fotbalist din lume.

In presa spaniola s-a raspandit informatia ca Joan Laporta s-a inteles cu Lionel Messi pentru prelungirea intelegerii pe urmatorii 5 ani. Starul argentinian a facut un compromis si a renuntat la jumatate din salariul pe care il incasa pana in acest sezon. Dar Barcelona tot nu se incadreaza in plafonul financiar impus de La Liga, asa ca presedintele catalan cauta solutii pentru a remedia aceasta problema pana la startul campionatului.

Conform The Sun, Messi ramane in continuare cel mai bine platit fotbalist din lume. Chiar si dupa diminuarea venitului, jucatorul va castiga 1.4 milioane de euro pe saptamana. In timp ce Cristiano Ronaldo incaseaza 1 milion de euro, iar Neymar 711 mii de euro. Pozitiile 4 si 5 sunt completate de Luis Suarez si Antoine Griezmann, ambii cu un venit de 675 mii de euro.

Din 2004, pana in prezent, in 778 de meciuri jucate pentru Barcelona, Messi a marcat 672 de goluri si a oferit 305 pase decisive.