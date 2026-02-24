Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, liderul din Liga a doua, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre antrenorii din Europa care îl impresionează în acest an.

Florin Maxim, antrenorul surprizei Corvinul: "Inter era stoarsă, Chivu a adus-o pe linia de plutire"

„Mă uit la toți, vreau să fiu permanent actualizat, să aflu cât mai multe lucruri, pentru că asta mă pasionează. Îmi plac toți antrenorii tineri, îmi place Fabregas, felul cum arată echipa lui, Como. Mă bucur pentru Chivu, pentru că este un român de-al nostru și uite ce a făcut din echipa asta a lui Inter, pe care toată lumea o vedea stoarsă. A dus-o pe linia de plutire, chiar cu șanse mari la câștigarea campionatului. Îmi place și temperamentul lui Chivu, felul cum gestionează lucrurile, cum se bucură alături de jucători”, își spune părerea Maxim.

Totuși, lui Chivu nu prea i-a ieșit în turul cu Bodo Glimt, când Inter a pierdut cu 3-1 în Norvegia. Maxim îi găsește circumstanțe antrenorului român: „Se mai întâmplă, iar Bodo nu a fost la prima surpriză, au bătut-o și pe City, a învins-o și pe Atletico Madrid la ea acasă, adică nu e o întâmplare. Sunt diferențe mari de temperatură în Norvegia, e și terenul ăla sintetic...”

"N-ai văzut că ăștia de la Bodo parcă erau mai sprinteni un pic, mai dezinvolți, iar cei de la Inter parcă erau înfrânați, erau mai atenți când se opreau”

Influențează așa de mult un teren sintetic în joc? Răspunde antrenorul care a luat Cupa României cu Corvinul în 2024: „Influențează foarte mult. Și noi ne-am antrenat în Turcia pe iarbă, și când ne-am întors am făcut antrenament pe sintetic. E dificilă trecerea, sare mingea altfel. Nu sare, de fapt, nu alunecă pe iarbă. Plus frânele, nu le mai faci brusc, plus mental, să nu te accidentezi. Frânele nu le mai faci brusc, așa ca pe terenul de iarbă. Le faci un pic controlat. N-ai văzut că ăștia de la Bodo parcă erau mai sprinteni un pic, mai dezinvolți, iar cei de la Inter parcă erau înfrânați, erau mai atenți când se opreau”.

Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, joacă astăzi returul cu Bodo Glimt, pe teren propriu, de la ora 22.00.