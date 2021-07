Messi, fenomen global! Parada uriasa din Indonezia dupa primul trofeu castigat de argentinian

Argentina a castigat pentru prima oara in 28 de ani Copa America, in finala cu Brazilia

Messi a reusit sa castige primul trofeu major cu Argentina. Superstarul argentinian si coechipierii sai au reusit sa aduca Copa America in Argentina dupa 28 de ani, ultima reusita datand din 1993.

In finala, Argentina s-a impus in fata marii rivale, Brazilia, cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Angel Di Maria in minutul 22. Buenos Aires s-a umplut imediat cu suporteri care si-au manifestat bucuria, dupa ce nationala lui Lionel Scaloni si-a adjudecat trofeul.

Nu numai in Argentina a fost fiesta. In Indonezia, fanii lui Messi au facut spectacol la fel cum au facut si conationalii sai.

Fans in Indonesia, celebrating Messi and Argentina. Messi is MASSIVEpic.twitter.com/uE7LI87OL2 — Messi! Copa America Champion 2021 (@Waffirian_) July 11, 2021