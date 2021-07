Au dat indicii despre viitorul lui Messi?! Postarea de pe contul Barcelonei care i-a innebunit pe fani! Ce au pus catalanii

Pana la rezolvarea acestei probleme, Lionel Messi se bucura de succesul din Copa America, dupa ce Argentina s-a impus in finala in fata Braziliei, cu 1-0, datorita golului marcat de Angel Di Maria.

A fost primul trofeu major obtinut de jucator cu echipa nationala, motiv pentru care fericirea a fost una imensa. Nume importante din lumea fotbalului l-au felicitat pe Messi pentru rezultatul obtinut, printre acestia aflandu-se chiar si clubul la care a facut istorie, FC Barcelona.

Pe langa numeroase poze si mesaje postate pe conturile de socializare, oficialii de pe Camp Nou au publicat si un filmulet cu ascensiunea lui Lionel Messi la Barcelona, cu accent pe perioada din copilarie si adolescenta.

Mesajul cu care se incheie clipul este unul foarte sugestiv, care le da sperante fanilor catalani ca Messi ar putea sa continue la Blaugrana: "Sunt foarte bine aici la Barca si mi-ar placea sa raman aici pentru totdeauna!".

And the legend just keeps on growing ... pic.twitter.com/6Nv56N2byI