Preşedintele clubului Benfica Lisabona, Rui Costa, a declarat că argentinianul Gianluca Prestianni "este orice altceva decât rasist" şi a criticat faptul că jucătorul este "răstignit" pentru o situaţie care încă nu a fost dovedită.

"Nu am fost pe teren, ca să ştiu ce s-a spus (n.r. - în dialogul Prestianni - Vinicius). Ceea ce pot spune este că eu cred în jucătorul meu. Prestianni este răstignit ca o persoană rasistă şi este orice altceva decât rasist", le-a declarat Costa reporterilor pe aeroportul din Lisabona, înainte de plecarea echipei spre Madrid, pentru meciul de miercuri cu Real (ora 22:00).

"Benfica nu ar avea niciodată jucători rasişti în lot. Prestianni nu este rasist şi, dacă ar fi, aş fi primul care ar lua măsuri", a adăugat Rui Costa, potrivit Agerpres.

Șeful clubului portughez a adăugat că Benfica "de-a lungul istoriei sale a fost un exemplu de incluziune şi de nerasism" şi a reamintit că "cea mai mare emblemă a sa este un jucător african", aluzie la regretatul Eusebio, originar din Mozambic.

Prestianni, acuzat de rasism de jucătorii lui Real Madrid în timpul primei manşe a play-off-ului optimilor Champions League, a fost "suspendat provizoriu" de UEFA pentru returul de miercuri, de la Madrid, conform deciziei de luni a forului european.

Meciul, câştigat cu 1-0 de Real Madrid, a fost întrerupt timp de aproximativ zece minute după ce atacantul brazilian Vinicius Junior s-a plâns că a fost numit "maimuţă" de argentinian. Acesta din urmă a respins aceste acuzaţii pe contul său de Instagram.