"Nu-mi spune ca e Messi". Gestul impresionant facut de starul argentinian pentru un fan de 100 de ani a facut inconjurul lumii VIDEO

Lionel Messi a facut un gest impresionant pentru un batran care este fan al starului argentinian.

Hernan are 100 de ani si urmareste cariera lui Messi de cand a ajuns la FC Barcelona, iar ceea ce este si mai impresionant are legatura cu faptul ca a notat intr-o agenda toate golurile marcare de fotbalist.

Messi a aflat de povestea fanului sau special si i-a transmis un mesaj video prin intermediul caruia i-a multumit si i-a marturisit ca este impresionat de pasiunea lui batranului.

Hernan a devenit cunoscut in lumea intreaga prin intermediul nepotului, care a povestit pe Instagram despre felul in care bunicul sau noteaza fiecare gol marcat de Messi, alaturi de data si meciul in care s-a intamplat.

"Povestea ta a ajuns la mine. Mi se pare incredibil, vreau sa iti trimit o imbratisare mare si sa iti multumesc pentru ceea ce ai facut, pentru ca m-ai urmarit", i-a spus Messi lui Hernan.

Reactia batranului a fost una impresionanta, iar prima intrebare catre nepotul sau a fost: "Nu-mi spune ca este Messi".