În urma înfrângerii suferite duminică de Napoli în faţa echipei Atalanta Bergamo (2-1) în cadrul etapei a 26-a din Serie A, un suporter napolitan a fost înjunghiat.

Aproape de o tragedie în Italia după o mare neînțelegere

Potrivit Gazzetta dello Sport, suporterul în vârstă de 40 de ani se afla acasă şi a fost victima unei enorme neînţelegeri cu soţia sa.

După deschiderea scorului de către Sam Beukema (min. 18), Napoli credea că va avea ocazia să mărească avantajul în minutul 44, în urma unui penalty acordat pentru un fault asupra lui Rasmus Højlund. În faţa deciziei arbitrului de a se răzgândi după intervenţia VAR, suporterul a lansat mai multe insulte la adresa acestuia, în faţa televizorului. Soţia sa ar fi fost convinsă că ea era ţinta injuriilor.

L-a amenințat și apoi a trecut la fapte

Apoi a izbucnit o ceartă. „Pleacă sau te înjunghii”, ar fi avertizat femeia, care a trecut apoi la fapte.

Forţele de ordine au reuşit să intervină la timp pentru a pune capăt acestei agresiuni. Viaţa victimei, internată de atunci în spital, nu este în pericol. Bărbatul suferă însă de multiple leziuni. Trei cuţite au fost găsite în poşeta partenerei sale.

Jucătorii lui Antonio Conte au suferit o înfrângere, cu goluri marcate de Mario Pašalić (61') şi Lazar Samardžić (81'). În clasament, clubul napoletan şi-a păstrat locul trei, având acum cinci puncte avans faţă de Atalanta, care ocupă locul şapte.

News.ro