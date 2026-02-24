Fost jucător la Genoa, Inter Milano și Reading, Pușcaș și-a dat acordul pentru un transfer la Dinamo, după ce a fost liber de contract în ultimele opt luni. Internaționalul român a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate.
George Pușcaș este noul jucător al lui Dinamo
Având în vedere că nu a mai jucat în ultimele luni, Pușcaș va avea nevoie de o perioadă pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a spus că perioada de așteptare va fi de trei săptămâni.
În cursul zilei de marți, Dinamo a postat un videoclip de prezentare pentru George Pușcaș, care a trecut deja vizita medicală. La noua sa echipă, atacantul va purta numărul 47.
George Pușcaș va câștiga un salariu de 21.000 de euro la Dinamo și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului.
Cota atacantului a scăzut drastic în ultimii ani. Dacă în 2020, pe vremea când juca la Reading, era evaluat la 6 milioane de euro, acum a ajuns la aproximativ 900.000 de euro.
George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an
Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.
Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.
Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.