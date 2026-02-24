Fost jucător la Genoa, Inter Milano și Reading, Pușcaș și-a dat acordul pentru un transfer la Dinamo, după ce a fost liber de contract în ultimele opt luni. Internaționalul român a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate.

George Pușcaș este noul jucător al lui Dinamo

Având în vedere că nu a mai jucat în ultimele luni, Pușcaș va avea nevoie de o perioadă pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a spus că perioada de așteptare va fi de trei săptămâni.

În cursul zilei de marți, Dinamo a postat un videoclip de prezentare pentru George Pușcaș, care a trecut deja vizita medicală. La noua sa echipă, atacantul va purta numărul 47.