Inainte sa inceapa negocierile pentru Lautaro Martinez, Barcelona s-a interesat de un jucator englez! Ce SUPER ATACANT putea ajunge pe Camp Nou

Barcelona incearca sa isi consolideze atacul inca de acum un an si a avut pe lista mai multe optiuni.

Luis Suarez este un super atacant si a dat un randament foarte bun la Barcelona, insa uruguayanul are 33 de ani si catalanii trebuie sa gaseasca un inlocuitor pe termen lung. Situatia s-a inrautatit dupa ce Suarez a fost nevoit sa se si opereze, lipsind cateva luni de pe teren.

Se discuta foarte mult de Lautaro Martinez de la Inter, cel care este acum principala tinta a campionilor Spaniei. Barcelona a pus transferul lui Lautaro chiar peste cel al lui Neymar, in lista prioritatilor.

Cu toate acestea, Barcelona putea duce pe Camp Nou unul dintre cei mai buni atacanti din Premier League, in vara anului trecut. Harry Kane, principala gura de foc a lui Tottenham, a fost dorit de Barca datorita abilitatii sale de a marca, fizicului si eficacitatii sale pe teren, anunta Mundo Deportivo.

Atacantul nationalei Angliei are cifre incredibile si a reusit sa marcheze 136 de goluri in 201 meciuri in prima liga engleza. Este unul din cei mai bine cotati jucatori din lume, avand o valoare de piata de 120 de milioane de euro.

Bartomeu l-a contacta anul trecut pe agentul jucatorului, dorind sa afle mai multe informatii. Jucatorul nu a dorit sa paraseasca Premier League, astfel ca transferul a picat.

Imgini senzationale cu Harry Kane: