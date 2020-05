Despartirea de catalani s-ar putea produce in aceasta vara! Ce a spus Rakitic despre plecarea de la Barcelona

Dupa primul antrenament alaturi de coechipierii sai de la startul pandemiei de coronavirus, Ivan Rakitic si-a recuperat zambetul

Fotbalistul lui FC Barcelona a declarat ca intoarcerea la pregatirea de grup a fost speciala. Croatul este intr-o forma fizica mai buna decat era in vara, la startul sezonului.

Potrivit ziarului spaniol Marca, mijlocasul in varsta de 32 de ani nu ar refuza un transfer de la formatia blaugrana catre alta echipa importanta. "Vreau sa ma gandesc la Barça, dar niciodata nu am inchis usile ideii de a face o mare schimbare”, a marturisit Rakitic. "Cand am semnat un contract, am facut-o cu gandul de a-l duce la capat. De asemenea, cu ideea ca vreau sa joc. Sunt linistit. Mi-ar fi placut ca, in anumite momente, cineva din club sa fi venit sa spuna ca Rakitic a ramas, sa puna capat zvonurilor. Bartomeu nu mi-a spus nimic. Poate ca astazi imi aude declaratia si maine ma suna.”

Reamintim ca la jumatatea lunii aprilie, mijlocasul celor de la Barcelona si-a criticat clubul pentru modul in care a fost tratat si pentru ca echipa a incercat sa-i forteze transferul anul trecut.

Rakitic se afla la Barça din 2014, dar a fost titular in acest sezon in doar 10 din cele 27 de meciuri ale echipei sale, fiind lasat pe banca dupa sosirea mijlocasului olandez Frenkie de Jong. Rakitic a confirmat, in aprilie, ca a refuzat un transfer la PSG anul trecut, ca parte a unei intelegeri de a-l readuce pe Neymar pe Camp Nou. Croatul a marturisit, de asemenea, ca a fost dezamagit cand si-a pierdut locul in echipa in acest sezon si a insistat ca doreste sa-si duca pana la capat contractul care se incheie in 2021.