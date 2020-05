"Cui ii pasa ca nu joc? Urma sa fiu milionar!" Declaratie HALUCINANTA a unui fost jucator de la Barcelona! Motivul transferului la COLOSUL din Europa

Un fost jucator de la Barcelona a facut declaratii care au starnit revolta in randul fanilor gruparii blaugrana.

Alexandre Song a vorbit intr-un interviu pentru "Lion Indomptable" despre deciziile luate de-a lungul carierei de fotbalist. Dat afara de clubul elvetian Sion, impreuna cu inca 8 coechipieri, Song a ramas fara echipa, insa in urma cu ceva ani se putea lauda ca joaca la unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

Alex Song a fost transferat de Barcelona de la Arsenal in 2012, in schimbul sumei de 19 milioane de euro. Jucatorul a stat doar doi ani pe Camp Nou, urmand sa fie dat ca imprumut catre West Ham pana la finalul contractului.

Barcelona l-a transferat in momentul in care la mijlocul terenului aveau nume importante precum Busquets, Xavi, Iniesta, Mascherano, Fabregas si Thiago Alcantara. Astfel, Zubizarreta, directorul sportiv al catalanilor l-a avertizat ca nu va primi multe minute pe Camp Nou.

Raspunsul lui Song i-a indignat pe fanii gruparii blaugrana.

"Cand am vazut cati bani urma sa primesc de la Barcelona nici nu am stat pe ganduri. M-am gandit la sotia mea, la copiii mei si ca era necesar ca dupa fotbal sa putem duce o viata buna. Cand am vorbit cu directorul sportiv si mi-a zis ca nu voi juca mult, nu mi-a pasat, stiam ca voi deveni milionar", a declarat Alex Song.

VIDEO - Momente din perioada petrecuta de Song pe Camp Nou: