"Are oferta de la Valencia!" Anuntul MOMENTULUI in Liga 1! Chindris poate ajunge sa se bata cu Barcelona si Real Madrid 

Andrei Chindris este unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Liga 1.

Gigi Becali il doreste pe Andrei Chindris la FCSB de mai bine de un an, insa negocierile cu Botosani nu s-au concretizat niciodata. Desi parea aproape sa incheie mutarea in vara, fundasul roman ar avea o oferta de la un club urias din Spania.

Gigi Becali a confirmat interesul Valenciei pentru Andrei Chindris, care ar putea pleca sa se bata cu Real Madrid si Barcelona la titlu.

"Nu l-am vazut. Nu ma interseaza pe mine de Chindris. Am inteles ca are o oferta de la Valencia. 200 de mii imprumut plus 600.000 de mii. Il incearca. Il da la echipa a doua. Ca sa se termine cu jucatorul. Daca il trimiti la echipa a doua, o sa il dea astia inapoi, il demoralizeaza si straintatea", a declarat Gigi Becali la PRO X.